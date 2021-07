SANT´ANA 2021:  A procissão saiu do Bairro da Cidade Nova

Nesta segunda-feira, dia 12, a Festividade de Senhora Sant´Ana teve prosseguimento com a tradicional procissão, que este ano por conta da pandemia, foi realizada em forma de carreata, saindo do Bairro da Cidade Nova, Sagrado Coração de Jesus, com a participação de muitos veículos.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4317-sant-ana-2021-a-procissao-saiu-do-bairro-da-cidade-nova-2#sigProId78a2383208 View the embedded image gallery online at:

Fotos_da_Procissão (Carreata)

Logo após a chegada da procissão (carreata) na Catedral de Sant´Ana, aconteceu a Missa, que teve como celebrante o Padre Lázaro da Fazenda da Esperança. Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana aconteceu o bingo e leilão. A missa e a programação no Cliper tiveram transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Clique aqui para assistir a missa



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4317-sant-ana-2021-a-procissao-saiu-do-bairro-da-cidade-nova-2#sigProIda0c6e21a8d View the embedded image gallery online at:

Fotos_da_Missa_na_Catedral de Sant´Ana

A noite desta segunda (12) teve como Responsáveis pela Liturgia: a Comunidade Sagrado Coração de Jesus, cujo o tema foi ‘’Nosso auxilio está no nome do Senhor.’’

Os notários foram os Comunitários e Grupos da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Comunidade da Costa de Baixo, Receita Federal e Estadual.

Lembrando que nosso site www.obidos.net.br está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural da Festividade, a partir das 19h, por meio de sua Fanpage www.facebook.com/obidos.net.br.

www.obidos.net.br Fotos de Vander N Andrade