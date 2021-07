SANT´ANA 2021: Noite dedicada a Catequese e Apostolado da Oração

Na noite desta sexta-feira, dia 23, a Festividade de Sant´Ana foi dedicada a Escola Bíblica Catequética e o Apostolado da Oração e teve como tema "Senhor, o tu tens palavras de vida eterna!’’

A procissão deste dia saiu da Sala da catequese, Bairro do Centro, percorreu algumas ruas até a Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa. Logo após a missa, a programação cultural aconteceu no Cliper, com atração musical, leilões e bingos.

Os Notários e Convidados deste dia foram: Escola Bíblica Catequética, Apostolado da Oração, Comunitários da Comunidade Rural, Feirantes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Servidores da SEMAR Sindicato Rural de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrae

FOTOS...



