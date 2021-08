IFPA – Campus Óbidos abre inscrição para dois Cursos de Especialização

O Processo Seletivo será para os Cursos e Especialização em Tecnologias Educacionais e Docência em Educação Ambiental.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Óbidos, por meio do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais e do Programa Docência em Educação Ambiental, torna público o Edital 01/2021 para preenchimento de 40 (quarenta) vagas para a turma 2021/2 do Curso de Especialização em Tecnologias Educacionais e 35 (trinta e cinco) vagas para a turma 2021/2 do Curso de especialização em Docência em Educação Ambiental.

Segundo o Edital, o candidato deve ser portador de diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou emitido por instituição estrangeira reconhecida no Brasil, conforme legislação vigente.

As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 10/08/2021 a 20/08/2021, às 23 horas e 59 minutos, via e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , indicando no assunto do email, o nome do curso, bem como a linha de pesquisa que está se inscrevendo, conforme período definido no cronograma deste edital.

- EDITAL

- Mais informações Clique Aqui

Fonte: IFPA-Óbidos