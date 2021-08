Barco Hospital Papa Francisco completa dois anos levando saúde pelos rios do Pará

No primeiro ano de trabalho, a embarcação realizou mais de 50 mil atendimentos em diversas comunidades ribeirinhas da bacia amazônica.

O convênio entre o Governo do Pará e a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus completa dois anos possibilitando atendimento médico por meio do Barco Hospital Papa Francisco e São João Paulo II. Assinado em 19 de agosto de 2019, a iniciativa oferece assistência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) a usuários em regiões do Pará mais remotas e com dificuldades de acesso.

Sob a coordenação do Frei Joel Souza, a embarcação conta uma equipe de 28 profissionais, abriga salas para raio-x, mamógrafo, ecocardiograma, teste ergométrico, sala cirúrgica, laboratório de análises, farmácia, sala de vacinação, consultórios médicos, oftalmológicos, odontológicos e leitos para internação.

Atendimento no Barco Hospital Papa Francisco

"Desde o início estou participando desse projeto, um sonho que se tornou realidade. O Barco Hospital Papa Francisco tem uma missão muito importante na vida das pessoas da região. Na realidade, vejo que ele é um grande impulsionador de juntar pessoas de bem, através do Governo do Estado como parceiro, de voluntários, de cada secretaria de saúde nas cidades que nos acolhem e nos apoiam e juntos realizam conosco cada expedição e cada missão", pontua o Frei Joel Souza.

No primeiro ano de trabalho, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a embarcação realizou mais de 50 mil atendimentos em diversas comunidades ribeirinhas da bacia amazônica. Já nos meses de fevereiro a maio de 2021, com a segunda onda de Covid-19, o barco atendeu exclusivamente pessoas com suspeita da doença, além de auxiliar na transferência de casos mais graves. No período, foram contabilizados 21.769 atendimentos de casos suspeitos ou confirmados de contaminação por coronavírus.

Em junho, a unidade retomou seu perfil para atender nas áreas de cirurgia, dermatologia, pediatria, clínica geral, oftalmologia, radiologia e odontologia, registrando 35.454 pessoas atendidas.

Ainda em junho, a equipe da unidade iniciou a ação "Fila Zero Cirurgias" - integrante do projeto do Governo do Estado, por meio da Sespa e em parceria com os municípios, de levar atendimento às cidades que mais necessitam e zerar a fila de cirurgias eletivas de baixa e média complexidade. Os pacientes são os cadastrados a partir da fila de cada município, na faixa etária de 7 a 45 anos, sem comorbidades. A estimativa é realizar em torno de 35 a 40 procedimentos por ação, com duração de cinco dias em cada município e mais dois para deslocamento.

O titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, elogia o trabalho da embarcação. "Os serviços do barco hospital Papa Francisco, em parceria com a Sespa, contribuem na missão do Governo do Estado de levar saúde por todo o Pará, especialmente nas localidades onde o acesso é mais difícil. Nesses dois anos de trabalho, milhares de pessoas foram atendidas e, durante a pandemia, o atendimento preventivo salvou muitas vidas diante do risco da Covid-19. Prestamos nossos agradecimentos aos profissionais de saúde e voluntários do barco hospital, bem com ao apoio das prefeituras municipais que os receberam", salienta.

Uma das comunidades atendidas pelo barco é localizada no município de Aveiro, na região Tapajós, onde mora a paciente Eliam Mota de Oliveira. "A parceria é maravilhosa e de muita importância para a gente que mora distante, que não tem uma certa acessibilidade para ir, então o barco veio. Muitas pessoas fizeram cirurgia e vários outros procedimentos profissionais com as mãos abençoadas, a equipe em geral. Estão de parabéns e esperamos que, em nome de Jesus, possam vir outras vezes para somar cada vez mais com nosso município. Nós só temos a dizer muita gratidão", afirmou.

Nas próximas semanas o Barco Hospital Papa Francisco e São João Paulo II deve cumprir o seguinte itinerário:

20 a 25/08 - Belterra

03 a 08/09 - Óbidos

23 a 28/09 - Prainha

08 a 13/10 - Monte Alegre

22 a 27/10 – Almeirim

