Pesquisadores participam da Expedição Científica Baixo Amazonas e Tapajós

Um grupo de pesquisadores que integram a Equipe do GPSA - Amazônias (Grupo de Pesquisa Sociedade e Ambiente das Amazônias), Prof. Dr. Márcio Benassuly (UFOPA); Prof. Dr. François Laurent (Universidade Lê Mana - França); Coronel e Pesquisador Roberto Damasceno e o Prof. Dr. Otávio do Canto (UFPA), estão participando da Expedição Científica Baixo Amazonas e Tapajós.

O objetivo da Expedição é de reconhecimento de área para possíveis execuções de pesquisas multidisciplinares visando a ampliação do conhecimento científico e de suporte para o desenvolvimento local.

Dr. Otávio Canto com moradores de comunidade obidense

Conversamos com o Dr. Otávio Canto, que é obidense, o qual nos informou que a observação de campo ocorreu no município de Óbidos, entre os dias 15 e 17 de agosto. Entretanto, as observações deste campo envolverão os municípios de Santarém, Óbidos, Belterra, Aveiro e Itaituba.

No dia 17 de agosto, quando os pesquisadores estiveram na região de várzea próximo ao Lago do Curumu, em Óbidos, no oeste do Pará, foram recepcionados por Agostinho Guimarães o qual comentou em sua rede social: “Foi um momento ímpar para nossa região, a vinda de pesquisadores de conceituadas Universidades; ação que em um futuro, não muito distante, possibilitará a formatação de projetos que visem o real desenvolvimento econômico e social, respeitando nossa biodiversidade e preservando nossas riquezas naturais”.

Durante a visita no Curumu

Nesta sexta-feira, 20, o grupo de pesquisadores esteve em Belterra, sendo que outros municípios ainda serão visitados, encerrando a expedição no dia 22 de agosto.

Fotos cedidas pelo Dr. Otávio Canto