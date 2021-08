Escolas de Óbidos serão contempladas com ações de saúde

No período de 19 de agosto a 26 de novembro estudantes de dez escolas do município de Óbidos serão contemplados pelas ações do Programa Saúde na Escola. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Óbidos visa fortalecer a relação entre a rede pública de Saúde e da Educação no enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o desenvolvimento escolar.

De acordo com o calendário estabelecido pelo município fazem parte deste ciclo do programa (2021/2022) as escolas: Inglês de Sousa, Guilherme Lopes de Barros, Valente do Couto, Felipe Patroni, Dom Floriano, São Francisco, Irmã Firmina, Frei Edmundo e as Creches Bom Pastor e Perpétuo Socorro.

Por meio do programa Saúde na Escola serão realizadas ações voltadas à atualização vacinal, promoção e avaliação da saúde bucal, ocular e auditiva, prevenção quanto ao uso de álcool e outras drogas, violência e acidentes, obesidade infantil e orientações sobre alimentação saudável, incentivo às práticas corporais, educação sexual, reprodutiva e DST/Aids além da promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos.

Os atendimentos encaminhados a partir da programação realizadas nas escolas serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde Jofre de Matos Cohen, Francisco Rodrigues de Barros, Zuraia Conti Galati, Helena Ferreira Ribeiro, Dr Lauro Corrêa Pinto e Centro de Saúde enquanto que as programações voltadas a palestras e programações alusivas serão realizadas nas unidades escolares e envolverão além dos estudantes os pais e professores.

FONTE: Comunicação/PMO