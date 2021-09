Em Óbidos, estudo estrutural está sendo realizado no antigo prédio do Banpará para possível recuperação

O antigo prédio do Banco do Estado do Pará (Banpará) foi abandonado há mais de 10 anos, em virtude do mesmo ter apresentado problemas estruturais, sendo que a agência do Banpará foi transferida para outro endereço e até hoje o prédio permanece sem utilidade.

Semana passada, 26 de agosto, o prefeito de Óbidos anunciou uma intervenção na referida edificação, que segundo informações divulgada, “...a Prefeitura contratou uma equipe de engenheiros da Universidade Federal do Pará (UFPa) para fazer estudo de viabilidade da reforma para então iniciar o projeto”.















Fotos_do_Trabalho no antigo Prédio do Banpará

Conforme informações do setor de comunicação do Município: “A Prefeitura de Óbidos está realizando ações voltadas à avaliação estrutural do antigo prédio do Banco do Estado do Pará (Banpará) para saber se o espaço que por muito tempo ficou abandonado tem condições de ser restaurado para abrigar a nova sede do governo municipal”.

No local, equipes da Prefeitura de Óbidos acompanharam os técnicos das empresas Vernier, que é responsável em elaborar um laudo técnico sobre a estrutura física do prédio; da empresa SAND, que analisará a resistência do solo por meio da sondagem e da Seurbi, que realizou limpeza do local.

Sobre o possível aproveitamento do prédio para sede da Prefeitura, o prefeito Jaime Silva comentou em sua rede social: “A nova sede da Prefeitura terá condições de funcionalidade, atenderá as necessidades da população, desonera a folha da Prefeitura com aluguel de imóveis, pois no mesmo prédio funcionará a sede de algumas secretarias, além de facilitar a mobilidade para as pessoas com deficiência com rampa de acessibilidade”.

Fotos Comunicação/PMO