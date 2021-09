Permissionários da Feira do Produtor de Óbidos passam por recadastramento

O recadastramento iniciou em junho deste ano e tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar no município.

Aproximadamente 200 produtores rurais do município de Óbidos, que atuam como permissionários dentro da Feira do Produtor, estão passando por um processo de recadastramento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab). A medida tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar e levantar dados referente à produção, identificando quem são, onde estão e quais produtos são produzidos no município.

De acordo com a secretária Maria Ivone Melgaço, titular da Semab, desde junho desde ano, os produtores rurais e atravessadores estão sendo comunicados sobre as regras de uso da feira. “Nós estamos tendo toda a preocupação em conversar com os produtores, com os atravessadores para que eles entendam que a Feira do Produtor é um espaço para o pequeno produtor. Nosso objetivo é fortalecer o pequeno produtor, temos um plano de ação para a agricultura, todos vão receber um crachá, nós estamos com orientação e assistência técnica”, frisou a secretária.

A Feira do Produtor de Óbidos funciona de segunda a quinta-feira, na avenida Dom Floriano, bairro Centro. O Recadastramento dos produtores é realizado na sede da Semab, na Rua Almirante Barroso, das 8 às 14h de segunda a sexta-feira.

FONTE: Comunicação/PMO