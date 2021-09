Iniciou em Óbidos a campanha de prevenção ao suicídio com o tema "Não Julgue, Ajude"

A campanha segue por todo o mês de setembro, com atividades de sensibilização, carreata e live nas redes sociais.

Na tarde desta quinta-feira, 02 de setembro, a Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Saúde) realizou a abertura da campanha Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio, que está abordando o tema, "Não Julgue, Ajude".

De acordo com a coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, Angélica Lima, em média 1.200 usuários estão cadastrados no Caps, destes, 50% permanecem em atendimento com uma equipe multiprofissional (técnicos de enfermagem, enfermeiro, clínico geral, pedagogo, assistente social, psicólogo, psiquiatra e artesão).

O psicólogo do Caps , Raimundo Printes, explicou que o diálogo é o meio mais eficaz para prevenir o suicídio é "requer o esforço de todos. As vezes as pessoas perderam essa vontade de viver e um simples, eu não aguento mais, para quem passa por um processo de adoecimento é um sinal de alerta", enfatizou o psicólogo.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, participou da abertura da programação e falou sobre a importância da atenção psicossocial. "Quem pensa que o outro não problema está enganado, mas para tudo há saída. Então eu dou parabéns a vocês por procurarem ajuda, e nós enquanto governo temos o compromisso de dar condições para que a assistência tenha uma melhor qualidade", enfatizou.

Durante a programação serão realizadas palestras, exposição de arte terapia (barbante, tecido, garrafas, pintura em tela, guardanapo, laços e tiaras), desenvolvidas pelos usuários, carreata (dia 10 de setembro - sexta-feira), live (15 de setembro - quarta-feira), nas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.

O CAPS de Óbidos fica localizado na Travessa Artur Cruz, 807, bairro Santa Terezinha e funciona de 08h às 18h de segunda a sexta-feira.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4430-iniciou-em-obidos-a-campanha-de-prevencao-ao-suicidio-com-o-tema-nao-julgue-ajude#sigProId611dcd194d View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/PMO - Fotos Vander N Andrade