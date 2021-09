Conselho Presbiteral da Diocese de Óbidos se reúne para discussão de projetos

Aconteceu na quarta-feira (01), a segunda reunião presencial deste ano, do Conselho Presbiteral da Diocese de Óbidos, para tratar de alguns assuntos referentes á vida pastoral e administrativa da Diocese.

O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes presidiu a reunião com os demais padres que fazem parte do conselho, durante a reunião foram expostos alguns projetos sociais que estão sendo realizados e foi apresentado o projeto, a "Força das Mulheres e Crianças na Amazônia", que irá se desenvolver em todo território da Diocese, e o Projeto da Pastoral Social, que tem o viés no Agroflorestal.

Esse Conselho embora sendo apenas consultivo, tem como finalidade ajudar o Bispo a discernir e buscar soluções no que se refere a questões relacionadas aos presbíteros e também às paróquias. O mesmo é composto pelos padres que tem ofício na Diocese.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4432-conselho-presbiteral-da-diocese-de-obidos-se-reune-para-discussao-de-projetos#sigProId8f4ae1964c View the embedded image gallery online at:

Fonte:Diocese de Óbidos