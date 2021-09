Projeto Equipamentos do Serviço de Obstetrícia é implantado na Santa Casa de Óbidos

Na sexta-feira, dia 03, foi realizado a cerimônia de entrega dos equipamentos da obstetrícia que foram doados pelo Rotary Club de São José do Rio Preto, São Paulo, idealizador do projeto.

O Projeto com o nome Rotary Abre Oportunidades contemplou a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos com: 16 camas hospitalares pra ala de obstetrícia; 3 camas que viram mesa de parto - alocados na sala de parto; 2 monitores fetal (cardiotocografia); 1 berço aquecido; 1 foto terapia, os aparelhos que compõe o centro obstétrico, sala de parto e berçário.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4435-projeto-equipamentos-do-servico-de-obstetricia-e-implantado-na-santa-casa-de-obidos#sigProId4c9a389d77 View the embedded image gallery online at:

Fotos_da_cerimônia de entrega de equipamentos à Santa Casa

O projeto da gestão 2020/2021 sob a gestão da presidente, Rosana Cristina Poli Belluco/ Vilson e do coordenador do projeto, Adyles Arato Júnior, teve a parceria de Daniel Ferreira de Freitas e Família; Rotary Club de Taipei Fu-Jung; Rotary Club de Tokyo Sunrise Shiodome; Rotary Club de Tokyo Denenchofu; Rotary Club de Óbidos Centenário, Distritos - 4480 e 2750.

Estavam presentes na cerimônia de entrega dos equipamentos o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, Rosana Belluco - presidente do ano 20/21, rotarianos de São José do Rio preto - SP, Vilson, Adyles, Yara, Cristiane, Rotarianos de Óbidos Augusto - presidente do ano 20/21, atual presidente do Rotary de Óbidos, Lealberto Brito de Souza, o Governador do Rotary distrito 4720, Gerson Yoshiharu Aoki, a Irmã Vanessa, a Irmã Hilma, Irmã Vandeia, Frei Nicolau e os colaboradores da Santa Casa.

FONTE: Diocese de Óbidos