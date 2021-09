Mosaico “Árvore da Vida” foi inaugurado na Catedral de Sant´Ana

Foi inaugurado a Primeira Fase dos Mosaicos, que compõem a parte central do fundo do Altar, da Catedral de Sant'Ana.

A Missa de Inauguração da Primeira Fase dos Mosaicos da Catedral de Sant'Ana, em Óbidos, aconteceu neste domingo, dia 05, e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, concelebrada pelos padres, Domingos, Jorge e Rafael. Um momento único para os fiéis de nossa Diocese, a composição central do painel, que se iguala a uma analogia com a floresta amazônica.

Mosaico "Árvore da Vida", inaugurado.

A Árvore da Vida deve ser entendida como as árvores da Amazônia, que tem esse viés de serem uma Criação de Deus, uma série de outros detalhes que ainda no decorrer do trabalho deverá ir acontecendo, vale lembrar que não é um trabalho que acontece de uma vez e sim um trabalho que é executado em fases, pois é um trabalho especial, artístico, que precisa do seu tempo de execução. E isso requer paciência dos fiéis para se encantarem com a nossa Catedral pronta.

Fonte:Sedcom/ Diocese de Óbidos – Fotos Mauro Nayan