Projeto Fila Zero leva atendimentos à população obidense

Os atendimentos foram realizados no período de 03 a 08 de setembro no Barco Hospital Papa Francisco em parceria com a Prefeitura de Óbidos.

Atendimentos em clínica geral, cardiologia, pediatria, oftalmologia, angiologia, exames laboratoriais, imagens (ultrassom, raio-x) eletrocardiograma, mamografia e cirurgias em diversas especialidades foram alguns dos serviços disponibilizados pelo Projeto Fila Zero, realizado pelo Barco Hospital Papa Francisco e apoio do Barco Papa João Paulo em parceria com do Governo do Estado, por meio da Sespa; a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a população obidense.

Os atendimentos iniciaram na sexta-feira, 03 de setembro, no interior das embarcações Barco Papa Francisco, João Paulo II e Unidade Básica de Saúde Fluvial, ancoradas na orla da Siqueira Campos.

Segundo a Semsa, mais de 1300 pessoas foram atendidas pela ação que teve por objetivo dar celeridade aos atendimentos realizados por meio do TFD (Tratamento Fora de domicílio). O planejamento da ação foi iniciado em agosto pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a enfermeira assistencialista do Barco Hospital Papa Francisco, Maria Teresa da Costa, as ações são planejadas anualmente. Além de Óbidos o barco já realizou atendimentos em Belterra e deverá seguir para Prainha ainda neste mês de setembro.

Informações e fotos Comunicação/PMO