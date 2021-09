Vigilância Sanitária de Óbidos emite alerta epidemiológico sobre a síndrome de Haff

O alerta foi emitido a partir da suspeita de infecção pela síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta, no município de Santarém.

No dia 06 de setembro, um homem de 55 anos foi internado com sintomas de tabdomiólise no município de Santarém, conforme nota, os sintomas iniciaram após a ingestão de peixe, porém não foi divulgado a espécie do pescado. O mesmo veio à óbito na manhã do dia 07, com suspeita da Síndrome de Haff (doença da urina preta), sendo que a secretaria de saúde do município está fazendo investigação epidemiológica entre os familiares.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Departamento de Vigilância em Saúde de Óbidos (Divisa), emitiu nesta quarta-feira, 08 de setembro, um alerta epidemiológico em virtude do registro de um caso suspeito de síndrome de Haff no município de Santarém, descrito acima.

Segundo o alerta, profissionais de saúde e a população em geral devem estar atentos para sintomas como fraqueza, dor muscular, dor de cabeça, dormência, urina escura iniciados a partir das duas horas após o consumo dos peixes: pirapitinga (pearactus brachipomus), tambaqui (colossoma macropomum), pacu ( Piaractus mesopotamicus).

Confira a Nota de Alerta emitido pelo Departamento da Vigilância Sanitária: