Em Óbidos,  gestores da rede municipal de ensino realizam reunião de alinhamento

A Prefeitura Municipal de Óbidos realizou na manhã desta terça-feira, 14 de setembro, uma reunião com diretores escolares da área urbana do município. A reunião foi realizada no auditório da escola Dom Floriano, no bairro Cidade Nova, e teve por objetivo debater as demandas das escolas visando a retomada das aulas presenciais.

De acordo com o prefeito Jaime Silva é preciso realizar melhorias estruturais, capacitações e planejamento das estratégias de programas voltados a gestão educacional. "A educação não pode mais ser como era há anos atrás, a gente precisa de uma gestão eficiente com uma equipe multidisciplinar capacitada para identificar e resolver os problemas que interferem o aprendizado", declarou o prefeito Jaime Silva.

Durante a Reunião dos Diretores com o Prefeito de Óbidos

O diretor da escola Raymundo Chaves, Carlos Vieira, falou sobre a importância do alinhamento junto à gestão municipal. "A importância de reunirmos junto ao gestor e apresentarmos a nossa demanda e receber dele uma resposta para a nossa necessidade. Nós estamos aguardando a resposta do Conselho de Educação sobre o retorno das aulas presenciais e os estudantes merecem um espaço apropriado para recebermos", enfatizou o diretor.

Durante a reunião o prefeito anunciou que irá fazer parcerias para promover capacitações para os profissionais que cuidam da alimentação escolar, serventes e merendeiras, que atuam dentro das unidades escolares visando aprimorar a atenção a alimentação saudável.

Além da reunião com gestores da área urbana a Prefeitura deverá reunir com gestores da Várzea e Terra Firme para definir melhorias para a educação.

FONTE: Comunicação/Pmo