Iniciou a campanha de restauração da Igreja de São Benedito no Bom Jardim

A Igreja de São Benedito no Bom Jardim, em Terra Santa, no Pará, é um patrimônio histórico de região que não pode se perder. O “Patrimônio Histórico” além de ajudar a montar o quebra-cabeça da história, ele está repleto de informações sobre tradições e saberes da cultura de um povo e é importante fonte de pesquisa para diversas áreas do conhecimento.

A igreja está totalmente abandonada e foi deteriorada pelo tempo, agora precisa ser restaurada. Nesse sentido o Pe. Padre Rodrigo Allan, Pároco da Paróquia de Santa Isabel de Portugal - Terra Santa iniciou uma campanha de restauração da Igreja de São Benedito no Bom Jardim, como podem ver no vídeo seguinte.

“É nosso desejo enquanto Igreja Católica (proprietária daquele espaço), restaurar a antiga Igreja de São Benedito, no Bom Jardim. Desde que aqui chegamos temos expressado este sonho. Aqueles que desejam ajudar na restauração do templo, poderão se unir a nós”, comentou Pe. Rodrigo nas redes sociais.

Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone: (93) 9 9133-1101 (WhatsApp).

Informações: Padre Rodrigo Allan - Pároco da Paróquia de Santa Isabel de Portugal - Terra Santa.

