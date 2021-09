Em Óbidos, reunião discute ordenamento para liberação e realização de eventos

Em reunião realizada na manhã da última terça-feira (28), no auditório do Palácio José Veríssimo, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Finanças (SEMPOF), realizou uma reunião com os empresários do setor de eventos do município, bem como com proprietários de bares, chácaras, casas de show, entre outros, para tratar sobre o ordenamento para liberação da realização de eventos na cidade.

A reunião contou ainda com a presença de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

De acordo com o secretário adjunto de Finanças de Óbidos, Roberto Silveira, os empresários devem se atentar ao alvará de funcionamento de seu estabelecimento para promover qualquer. "Bar é Bar, restaurante é restaurante e casa de show é casa de show, então nós acertamos algumas medidas que vão facilitar a vida deles no município de Óbidos, como por exemplo, a solicitação para emissão da licença para eventos, normalmente eles tem nos procurado já na véspera dos eventos" enfatizou o secretário adjunto.

Uma das principais preocupações está relacionada a realização de eventos em espaço abertos sem estrutura que garanta segurança ao público. "Vir aqui é realmente uma obrigação nossa enquanto Corpo de Bombeiros e a gente garante nosso retorno em Óbidos para realizar a vistoria nesses estabelecimentos comerciais, afim de garantir que esses empresários tenham suas licenças de funcionamento para que possam desenvolver sua atividade da melhor maneira possível", afirmou o comandante do 4ª Grupamento de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Francisco Junior.

FONTE: Comunicação/Pmo