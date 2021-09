Livro de Pe. Sidney Canto sobre Óbidos foi lançado na Casa da Cultura

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 30, em Óbidos, o lançamento do livro do Pe. Sidney Canto, sobre a cidade de Óbidos denominado: “História, memória e crônicas obidenses”. O Evento organizado pelo Professor Calor Vieira, com apoio da Secretaria de Cultura, aconteceu na Casa da Cultura, onde recebeu um bom público que foi prestigiar a noite de autógrafos.



Segundo o Pe. Sidney Canto, o livro trata do resultado de um trabalho de pesquisa continuado, iniciado em 2012 em parceria com Walmir Ferreira. O presente livro, que tem como título “História, memória e crônicas obidenses” é uma continuidade de seu trabalho, pois trata-se da quarta obra impressa sobre a história de Óbidos, sua cultura, seu povo, sua importância para nossa região.



Durante o evento houve a apresentação do livro impresso ao público, contou com apresentação de música ao vivo com Nilce Amaral e Joelson Araújo, em seguida houve a sessão de autógrafos.

Sobre o Pe. Sidney Canto

Sidney Augusto Canto nasceu no dia 04 de maio de 1974, em Santarém – PA. É graduado em “Ciência da Religião” pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, pós graduado (especialização) em “História da Amazônia” pela Faculdades Integradas do Tapajós – FIT, mestre em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. Foi ordenado presbítero da Igreja Católica Apostólica Romana em 28 de dezembro de 2001. Atualmente é vigário paroquial da Catedral Metropolitana da Arquidiocese de Santarém e Diretor da Escola Diaconal São Lourenço. É membro fundador da Academia de Letras e Artes de Santarém – ALAS, e do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós – IHGTap. Autor de diversas obras sobre a história da região Oeste do Pará e mantém um blog sobre memória, história e cultura: www.sidcanto.blogspot.com.br

