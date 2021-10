ÓBIDOS 324 ANOS: Óbidos dos Meus Amores, poesia de Jaine Filizzola

Neste sábado, dia 02 de outubro de 2021, Óbidos completa 324 anos de fundação e as comemorações acontecerão durante todo o mês de outubro. Para homenagear Óbidos estaremos publicando neste site algumas poesias e textos de obidenses.

ÓBIDOS DOS MEUS AMORES

Jaine Leila R. Filizzola

Óbidos sentinela do meu despertar

Rainha da Amazônia

És eterna princesa do Rio Mar.

Óbidos és topograficamente portuguesa

Terra de encantos e belezas.

O branco, negro e índio formam sua miscigenação

Orgulho de nossa nação.

Povo, trabalhador e cortês

De gentileza Pauxis

Óbidos dos meus amores

Óbidos de célebres escritores.

A Serra da Escama a despontar

O Laguinho e o Curuçambá

Amo-te! Terra altaneira!

Tuas belezas revelam as suas riquezas.

Agradeço a Deus e a Sant Ana

Em poder passar os dias neste torrão

O qual amo de coração.

Amo-te! Ó Sentinela da Amazônia!

Terra do meu bem querer

Sou feliz em poder dizer:

Óbidos de tantos encantos

Estreito da Amazônia

Lugar inigualável, onde o pôr do sol

É uma conversa com o infinito.

Florestas, Lendas e mitos.

Encontro do brilho do sol com às aguas barretas do rio Amazonas

Espelhar de amor e esplendor.

As ladeiras, os Casarios, a Catedral, o quartel, o Museu, o Forte Pauxis e

as ruas estreitas do centro histórico, contam sua história.

E chamam, atenção!

Vamos obidenses! Cuidar de nossa cidade, preservar o que temos e assim poder dizer:

Amo-te! Sentinela da Amazônia do meu bem querer.