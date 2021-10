Governador do Pará inaugura Terminal Hidroviário de Óbidos

As obras de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos, no Baixo Amazonas foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, véspera do aniversário de Óbidos (2), pelo Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, com a presença do Prefeito de Óbidos, Jaime Silva e outras autoridades

A obra do Terminal Hidroviário foi iniciada em 2006, e por muitos anos ficou paralisada, só agora está sendo inaugurado, depois da retomada da reconstrução pelo Governo do Estado, através da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), o qual vai atender mais de 50 mil habitantes do município e auxiliar na integração do modal hidroviário paraense.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4511-governador-do-para-inaugura-terminal-hidroviario-de-obidos#sigProIdde46f5598a View the embedded image gallery online at:

Fotos_da_inauguração do Terminal de Óbidos

“No momento do aniversário de Óbidos, que amanhã (02) completa 324 anos, estamos inaugurando o Terminal que vai dar mais civilidade para quem chega, para quem sai e para a produção local. Nós também estaremos assinando ordem de serviço para retomada de uma obra que há muito tempo o povo de Óbidos espera que é a obra do abastecimento de água. Continuaremos na parceria que o município de Óbidos continue crescendo e se desenvolvendo”, comentou Helder Barbalho durante a inauguração do Terminal Hidroviário.

O Governador também informou que o asfaltamento do segundo trecho da PA-437 irá reiniciar até o dia 15 de outubro, com objetivo de integrar Óbidos aos municípios da região através da PA-254.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4511-governador-do-para-inaugura-terminal-hidroviario-de-obidos#sigProId98cd96fa43 View the embedded image gallery online at:

Fotos_da_inauguração do Terminal de Óbidos

O nome do Terminal foi uma homenagem ao Sr. Francisco Soares de Aquino, conhecido em Óbidos como Chico Aquino, sendo que seus familiares estavam presentes na inauguração, onde Dona Edith Aquino participou do descerramento da placa do Terminal Hidroviário de Óbidos Francisco Soares de Aquino, juntamente com o Governador e o Prefeito de Óbidos.

Infraestrutura

Com a reconstrução e adequação, o porto ganhará sala de embarque, salas para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e necessidades especiais, lanchonete, guarda-volumes, e guichês para vendas de passagens. Além disso, o terminal também terá Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização interna e novas instalações elétricas e hidrossanitária.

Na parte naval do terminal serão utilizadas duas rampas metálicas articuladas, de 25 metros, atendendo às normas de acessibilidade, um flutuante intermediário de seis metros de comprimento, e flutuante principal com 25 metros de comprimento.

O Terminal tem a estrutura para receber cerca de 17 mil passageiros por mês e oferecer viagens principalmente para os municípios do Baixo Amazonas e do estado do Amazonas.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade