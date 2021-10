Em Óbidos, missa na Catedral de Sant´Ana homenageia as Crianças e NS de Aparecida

Aconteceu nesta terça-feira, dia 12 de outubro, na Catedral de Sant´Ana em Óbidos, uma missa celebrada pelo Pe. Manoel, em homenagem do Dia das Crianças e o Dia de NS de Aparecida, padroeira do Brasil.

A Catedral de Sant´Ana recebeu muitas crianças acompanhadas de seus pais, sendo que no final da celebração foi sorteado um presente e a criança premiada foi Geyssiane Queiroz, que recebeu o presente das mãos do Pe. Manoel.

"Derrama Senhor, Derrama Senhor, derrama sobre elas o seu amor”, refrão entoado no final da celebração.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

O Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é comemorado em 12 de outubro, que homenageia a padroeira do Brasil. NS de Aparecida, foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio e, 50 anos depois, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país.

Dia das Crianças

O Dia das Crianças coincide com o dia de Nossa Senhora de Aparecida e nesta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. A data foi criada em 5 de novembro de 1924, após aprovação do Decreto nº 4867, que oficializou o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças.



Fotos de Odirlei Santos e Vander N Andrade