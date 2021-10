Continuam os trabalhos de restauração da Igreja São Benedito do Bom Jardim

Na última segunda-feira, dia 11 de outubro, Padre Rodrigo Allan esteve na Capela de São Benedito, no Bom Jardim, juntamente com o arquiteto Raphael Costa e do engenheiro Leandro Alfaia para dar continuidade aos trabalhos de restauração da Igreja de São Benedito.

A Igreja de São Benedito no Bom Jardim, fica em Terra Santa, no Pará, é um patrimônio histórico de região que não pode se perder. O “Patrimônio Histórico” além de ajudar a montar o quebra-cabeça da história, ele está repleto de informações sobre tradições e saberes da cultura de um povo e é importante fonte de pesquisa para diversas áreas do conhecimento.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4544-continuam-os-trabalhos-de-restauracao-da-igreja-sao-benedito-do-bom-jardim#sigProIdcbb90b8fab View the embedded image gallery online at:

Confira_as_fotos da igreja e layout

A igreja estava totalmente abandonada e numa iniciativa do Pe. Padre Rodrigo Allan, Pároco da Paróquia de Santa Isabel de Portugal - Terra Santa iniciou uma campanha de restauração da Igreja de São Benedito no Bom Jardim.

Nesse sentido, já está pronto o layout da Igreja, como podem ver nas imagens seguintes, e com a visita dos profissionais da engenharia e arquitetura para verificar in loco a situação da igreja, o sonho da restauração tem continuidade.

Quem quiser contribuir com a restauração, entrar em contado pelo telefone: (93) 9 9133-1101 (WhatsApp).

Informações e Fotos: Padre Rodrigo Allan