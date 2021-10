Por Decisão Judicial o prefeito Wiliam Fonseca retorna à Prefeitura de Oriximiná

Em uma sessão realizada nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2021, a Câmara Municipal de Oriximiná - CMO, cassou o mandato do Prefeito de Oriximiná Willian Fonseca (PRTB). O Prefeito recorreu à justiça e nesta terça-feira, dia 26, por decisão judicial, Wiliam Fonseca retornou à Prefeitura de Oriximiná

A população oriximinaense, juntamente com o Prefeito Wilian Fonseca e seus correligionários saíram pelas ruas da cidade para comemorar a decisão judicial do juiz Wallace Carneiro de Sousa, que assinou a liminar, derrubando o decreto da câmara. Com essa decisão o prefeito retorna à Prefeitura de Oriximiná.

Confira a decisão:

FONTE: PJE/TJE Pará

