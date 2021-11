Estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo do IFPA, com vagas para Óbidos

O Reitor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará (IFPA), no uso de suas atribuições legais e regimentares, tornou pública a realização do Processo Seletivo Unificado (PSU) para Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma de oferta subsequente ao Ensino Médio, visando o preenchimento de 1.485 (hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco) vagas, na modalidade de ensino presencial, para ingresso no 1º e 2º semestre do ano letivo de 2022, conforme o calendário acadêmico de cada campus do IFPA participante.

O PSU Técnico Subsequente de 2022 destina-se ao preenchimento de vagas em cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio ofertados pelos campi do IFPA: Abaetetuba, Altamira, Avançado Vigia, Belém, Conceição do Araguaia, Óbidos, Santarém e Tucuruí.

Inscrições: Das 15h00min do dia 28/10/2021 até às 23h59min do dia 12/11/2021, com taxa de inscrição: Gratuito

- CLIQUE AQUI PARA REALIZR INSCRIÇÕES

MÉTODO DE SELEÇÃO: A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos aferidos pela média das notas/conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, ou equivalentes, obtidas no 1º e 2º Anos do Ensino Médio ou ensino equivalente, constante em um dos documentos relacionados no subitem 4.5. Devendo comprovar essa média das notas/conceitos, caso seja aprovado, por meio do mesmo documento utilizado para lançamento da média das notas/conceitos no sistema de inscrição.

> Edital (Retificado em 04/11/2021)

FONTE: Ifpa