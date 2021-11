Semdes realiza mutirão para Cadastro e atualização no CadÚnico

Visando reduzir ou sanar as pendências de cadastros desatualizados ou mesmo possibilitar inserção de novas demandas a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) iniciou nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, das 08h às 17h, no auditório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Projeto “Mutirão CadÚnico: SUAS mais Perto de Você”.

Durante a programação estão sendo realizados cadastros das pessoas que não possuem inclusão no CadÚnico e/ou que precisam atualizar cadastro, justifica-se pela necessidade e o momento de calamidade, que apesar de ter diminuindo, as consequências pós-pandemia deixaram grandes agravos sociais, inclusive o aumento da população em situação de vulnerabilidade social, mesmo que a portaria MDC do governo federal determine até 27.01.2022 o recadastramento ou atualização cadastral a SEMDES antecipa suas ações

Segundo dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) Óbidos possui 3.723 famílias necessitando de atualização junto ao Cadastro Único.

Destacamos ainda que quem recebe Bolsa Família passará agora a receber o "Auxílio Brasil" automaticamente.

Fonte: Comunicação/PMO