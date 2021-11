Em Óbidos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus comemorou 97 anos

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Óbidos, comemorou 97 anos da inauguração e 50 anos do Círculo de Oração, com uma vasta programação que iniciou no dia 12 e encerrou nesta segunda-feira, dia15 de novembro.

Registramos algumas imagens do evento de comemoração, no domingo, dia 14, quando na Assembleia de Deus realizou um culto para celebrar as datas com muito louvor.

A Assembleia de Deus de Óbidos tem como Presidente o Pr. Rivelino Ribeiro e a Pastora Presidente do Círculo de Oração Orvalho do Hermon a Missionária Cely Ribeiro, sendo que o Círculo de Oração é composto por 350 mulheres.

FOTOS....



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade