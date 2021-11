Voos comercias da Azul já estão operando em Óbidos

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras em parceria com outra empresa aérea já está operando seus voos para Óbidos, com partidas de Santarém. Os voos estão sendo realizados nas Segundas, Quartas e Sextas-Feiras e onde serão operados por aeronaves Cessna Grand Caravan 208 que tem capacidade para 09 Passageiros.

Para manter o Aeroporto em plenas condições de receber os voos, nesta terça-feira, dia 16 de novembro, as equipes da Secretaria Municipal de Saneamento Urbanismo e Infraestrutura de Óbidos (Seurbi), realizaram serviços de limpeza em toda área entorno do Aeródromo municipal, com serviços de capina e roçagem, além da retirada do entulho do local.

Limpeza pela Seurbi na área do Aeroporto

Preços

Fizemos uma breve pesquisa no site da Azul nesta quinta-feira, dia 18, para conferir os preços da viagem Óbidos – Santarém e o resultado foi o seguinte:

Pesquisa feita no site da Azul em 18/11/21

Outras rotas

Outras cidades no oeste do Pará também foram contempladas com as novas rotas, com partidas de Santarém e fazendo escalas em Itaituba, Monte Alegre-PA, Alenquer-PA, Óbidos-PA, Oriximiná-PA, Porto Trombetas-PA, Juruti-PA e na volta com voos diretos para Santarém-PA.

Avião da Azul

Fotos Comunicação/Pmo

