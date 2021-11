Em Óbidos, 70,14% do público-alvo já foi imunizado contra covid-19

Durante toda a semana equipes da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa intensificaram as campanhas de vacinação nos postos e Unidades Básicas de Saúde e nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos foi divulgado, o qual informa que 70,14% da população estimada para receber a vacinação já estão imunizadas.

Conforme o Boletim, 64.843 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª dose 35.782 pessoas, que corresponde a 89,90% do público alvo, sendo que já estão imunizadas 70,14% da população estimada para receber a vacinação, que corresponde a 27.915 pessoas que já tomaram a 2ª dose. A 3ª dose já foram aplicas em 1.146 pessoas (2,88%). População estimada para receber a vacinação 39.801 pessoas.

Até está sexta-feira, 26 de outubro, o município recebeu 73.921 doses dos imunizantes entre CoronaVac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Boletim da Covid-19

Nesta sexta (29), foi também divulgado o Boletim Semanal da Covid-19 em Óbidos, sendo que com o avanço da vacinação os casos diminuíram bastantes nos últimos meses, entretanto nas últimas semanas houve um aumento considerável de casos, sendo que esta semana foram registrados 112 casos, com um óbito, devido esse aumento o Governo Municipal publicou dois decretos Decreto de nº 648/2021 e o Decreto de nº 639/2021, o qual endurece medidas de prevenção à covid-19.

Boletim Semanal

No boletim diário, desta sexta-feira, dia 26/11, foram anotados 25 casos de covid-19, com 01 óbito. Existem em casa 159 pessoas, internadas 10 pessoas. Já teve 140 óbitos no total e Recuperados 6.615. Ao todo 6.924 pessoas já foram confirmadas. O boletim informa também que 356 pessoas estão sendo monitoradas e 187 suspeitas foram notificadas.

Boletim Diário

