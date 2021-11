Órgãos de segurança realizam fiscalização nas comunidades rurais de Óbidos

Vários estabelecimentos foram visitados pelos agentes e orientados a respeito do decreto.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Vigilância Sanitária, realizou no último sábado, 28 de novembro, ações de fiscalização pelas comunidades rurais do município, afim de que seja respeitado o decreto N°639/2021, que estabelece várias restrições emergências de enfrentamento a Covd-19.

Além da Vigilância Sanitária do município, estiveram participando da ação, Defesa Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e Polícia Militar. As ações percorreram várias comunidades e o Distrito do Flexal, bares e vários estabelecimentos foram orientados e também houve a aplicação de multas.

As fiscalizações devem continuar nos próximos dias.

Fonte:Comunicação/Pmo