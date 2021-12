Ação voluntária entrega brinquedos e kits escolares na comunidade Jamari

Integrantes do “Programa Voluntariado MRN” levaram alegria e abriram sorrisos para crianças e moradores da localidade.

Confraternizar, criar memórias, proporcionar um sorriso. O período natalino é uma época do ano em que o calor humano fica mais evidente. E foi exatamente isso o que ocorreu na última sexta-feira, 10, na comunidade Jamari, em Oriximiná (PA). Os moradores receberam os integrantes do “Programa Voluntário MRN”, da Mineração Rio do Norte, para uma manhã inteira de ações, que mais do que entregar brinquedos, distribuiu o bem.

“Esse envolvimento gera um impacto muito bom junto às nossas crianças. Elas ficam muito felizes, porque nem sempre temos a oportunidade de dar presentes, nem no Dia das Crianças. Então mesmo nós pais e mães também ficamos alegres”, disse a moradora Odineide Pastilha Marinho.

Para esta ação, os voluntários arrecadaram e distribuíram por volta de 250 brinquedos e lanches para as crianças da comunidade. A moradora Euziane Fernandes Costa se emocionou ao comentar sobre o momento. "Às vezes saímos e nem sempre conseguimos comprar o brinquedo que nossos filhos querem porque precisamos priorizar o essencial. Então eu sou muito grata por esse momento, só tenho a agradecer”, afirmou Euziane.

Com o tema “Fazer o bem é contagiante”, os voluntários também se sentiram beneficiados pela ação. “O voluntariado faz parte da minha vida há mais de uma década. É algo que eu já fiz em muitos lugares no mundo, inclusive fora do país e essa foi a primeira vez que eu participei de uma ação por uma empresa. E só posso dizer que foi um momento muito enriquecedor. Brincamos muito com as crianças. Plantamos boas sementes, saímos sorrindo e deixamos muitos sorrisos por lá”, relatou Jaiane Queiroz, voluntária e analista de Comunicação da MRN.

Natasha Khoshneviss, voluntária e analista de Relações Comunitárias da MRN, coordenou a ação. “Foi um grande aprendizado, foi fantástico, um casamento de emoções. Eu acho muito importante o nosso poder de tocar a vida das pessoas com bondade. Esse impacto repercute amor e afeto para todos nós”, destacou. “Eu recomendo a todos os empregados a participarem do Programa Voluntariado MRN. Todos merecem ter esse tipo de experiência”, convidou Natasha.

A iniciativa realizou ainda a entrega de 100 kits de material escolares para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio. O diretor da unidade de ensino, Uberlande Cordeiro Adão, comentou a importância da ação em uma época de pandemia. “Estamos praticamente há 2 anos sem esse tipo de interação. A ação é positiva demais, uma articulação que estamos fazendo há mais de um mês e que felizmente conseguimos alcançar o objetivo. A escola fica muito agradecida por essa iniciativa”, declarou Uberlande.

E por justamente ainda se estar em período de pandemia, a ação de voluntariado contou com todos os cuidados e medidas para evitar a disseminação da Covid-19, inclusive com a aplicação de vacinas, tanto contra o coronavírus, quanto para outras doenças.

O coordenador da Comunidade Jamari, Carlos José Pereira dos Santos, mais conhecido como “Seu Cocó”, agradeceu a realização das doações e da campanha de vacinação. “Quando vemos todo mundo alegre, com certeza mexe muito com todos. Esperamos que essa parceria volte a acontecer e dure por muito tempo”, disse.

