6º Festival Esportivo da Caridade arrecada mais de 100 mil reais

O 6º Festival Esportivo da Caridade, edição 2021, aconteceu na sexta-feira, dia 03 e no sábado, dia 04 de dezembro, promovido por um grupo de voluntários, com objetivo angariar fundos para o Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Nesse sentido, a coordenação do festival divulgou nesta segunda-feira, dia 06, a prestação de contas, sendo que o total arrecadado foi de R$ 113.295,00, com R$ 12.087,00 de despesas, sendo que o valor líquido foi de R$ 101.208,00.

“Em Nome do Hospital Dom Floriano na Providencia de Deus e de toda Coordenação do 6º Festival Esportivo da Caridade, queremos agradecer a você, que de alguma forma acreditou nessa missão e fez com que fosse o secesso que foi. Seja através de uma simples doação / brinde pro leilão / rifas / doação do seu tempo / uma simples oração mandando energias positivas para o evento / praça de alimentação, queremos partilhar com você o balanço em forma de GRATIDÃO, nos ensina santo Antônio de Pádua: Cessem as palavras e falem as obras ... e ainda mais São Francisco: Irmãos comecemos pois até agora pouco ou nada fizemos... então comecemos pois nosso principal objetivo e atender bem a todos que batem a nossa porta.

Fraternalmente,

FREI NICOLAU / FREI JOEL / E COORDENAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO DA CARIDADE.”

www.obidos.net.br