Obra musical de Sebastião Tapajós foi declarada patrimônio cultural e imaterial de Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio do Prefeito Nélio Aguiar, tornou público nesta segunda-feira (13), a Lei de N. 21.444, sancionada em 13 de dezembro de 2021, que torna a obra musical de Sebastião Tapajós patrimônio cultural e imaterial do município.

Sebastião Pena Marcião, morreu no dia 02 de outubro de 2021, vítima de um infarto agudo do miocárdio. O violonista, consagrado no Brasil e na Europa tinha 79 anos de idade.

História de Sebastião Tapajós

Sebastião nasceu em 16 de abril de 1943 em Alenquer (PA). O artista gravou mais de 50 discos, sendo o primeiro de 1967, com o nome de ‘Violão e Tapajós’, e o último, de 2014, com o título de Violões do Pará.

Em seguida, o músico foi estudar na Europa, onde se formou no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. Estudou também na Espanha e dedicou-se à pesquisa de música popular e folclórica.

Eme 1970 fez turnês ao lado de Paulinho da Viola e Maria Bethânia, gravou na Alemanha e ainda lançou discos com temas regionais do Pará e da América Latina.

Gravou também com o Zimbo Trio, Maurício Einhorn, Gilson Peranzzetta, Jane Duboc e Nilson Chaves, com quem dividia a cultura e a vida, sendo um de seus grandes amigos.

Em 1992 recebeu o prêmio de Melhor Músico Brasileiro, concedido pela Academia Brasileira de Letras e em 2013 recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e também da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Em 2017, a partir de uma iniciativa de amigos do músico, foi fundado o Instituto Sebastião Tapajós para divulgar a obra do violonista e de outros artistas locais.

A morte do artista chocou familiares, fãs e amantes da música. O violonista deixou um legado à cultura do Brasil e do mundo, levando a Amazônia para todos os lugares por onde passou.

Por Neysle Magalhães

Fonte: Comunicação/PMS