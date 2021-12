Em Óbidos, Praça de Santa Terezinha recebe trabalhos de jardinagem e paisagismo

A Praça de Santa Terezinha é um espaço muito frequentado pelo povo do Bairro, que recebe o mesmo nome, como também por pessoas de outros bairros da cidade de Óbidos. O serve como área de lazer, onde existe uma grande área arborizada, um campo de futebol e a Igreja de Santa Terezinha.

Esta semana, a Secretaria de Municipal de Abastecimento – Semab em parceria com os alunos estagiários do Intuito Federal do Pará - Campus Óbidos, iniciaram os trabalhos de revitalização de jardinagem e paisagismo na praça de Santa Terezinha, com objetivo a recuperação de áreas deterioradas através da combinação de plantas de diferentes espécies, cores e formatos. O trabalho visa buscar um ambiente harmonioso e muito mais prazeroso para o convívio das pessoas.

