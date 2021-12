Sedop abre 39 vagas em Processo Seletivo Unificado (PSS)

Serão ofertadas 26 vagas para nível superior e 13 vagas para níveis médio/técnico, ambas lotadas no município de Belém

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) irá realizar Processo Seletivo Unificado (PSS) para o preenchimento de 39 vagas temporárias. Serão ofertadas 26 vagas para nível superior e 13 vagas para níveis médio/técnico, ambas lotadas no município de Belém.

O edital nº001/2021 foi publicado nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições serão feitas no período de 28 a 29 de dezembro de 2021, e deverão ser efetuadas exclusivamente através do www.sipros.pa.gov.br, não sendo cobrada taxa de inscrição.

Para ter direito à vaga o candidato deve possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo que concorre. Para pessoas com deficiência (PcD), será garantido o direito de inscrição em igualdade de condições com os demais candidatos.

Os salários variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.560,76, podendo ser acrescidos de outras vantagens legais.

Estão aptas a participar do PSS pessoas com 18 anos ou mais, brasileiros natos ou naturalizados. Também é preciso estar quite com as obrigações eleitorais e militares, não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do função/cargo público, estar em gozo dos direitos políticos, possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida, ter registro no órgão de classe, além de não ter sido contratado para função temporária na Administração Pública Estadual num período inferior a 06 (seis) meses da data da inscrição, conforme Lei Complementar nº 77/2011, e não possuir acúmulo de cargos/empregos/funções públicas, observado disposto no Art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, bem como no Decreto Estadual nº 1.950/2017.

Fases

Para a função de Nível Superior:

- Primeira fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

- Segunda fase: Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

- Terceira fase: Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

Para a função de Nível Médio/Curso de Ensino Técnico na Área de Engenharia:

- Primeira fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

- Segunda fase: Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Por Matheus Rocha (SEDOP).

Fonte: Agência Pará