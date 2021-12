Sistema de iluminação da Nova Orla de Óbidos está sendo testado

O Projeto Orla vai da Praça do Estreito até a altura da "cabeça do padre" e tem mais de 200 metros de uma nova orla. Segundo informações, as obras estão na fase final de acabamento, com a colocação do sistema de iluminação que já está sendo testado, posteriormente a colocação de grade de proteção e sinalização.

Segundo a titular da Secretaria de Urbanização e Infra estrutura - Seurbi, os referidos erviços foram iniciados pela secretaria semana passada e após a conclusão a obra será inaugurada, dando acesso a população obidense, como uma nova área de lazer dos obidenses.

As imagens seguintes são do teste de iluminação que está sendo implantado na Nova Orla.



Os recursos das obras do Projeto Orla de Óbidos são do Governo Federal e a liberação foi publicada no Diário Oficial (DOU), em 10 dezembro de 2019, um repasse de R$ 9.980.500,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil e quinhentos reais), em três parcelas, ao Município de Óbidos, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), justificado no processo nº 59204.0001483/2017-72, para a execução de obras em área de risco objetivando conter a erosão da barreira, recuperação e prosseguimento da orla da cidade de Óbidos, oeste do Pará.

Em agosto de 2020, a empresa Laghi Engenharia Ltda, apresentou e projeto em execução, baseado no Plano de Trabalho aprovado pelo então Ministério da Integração Nacional. A partir daí, a obra ficou na responsabilidade da empresa do Estado do Amazonas, vencedora do certame Licitatório, a realização da maior obra já construída no município de Óbidos.

