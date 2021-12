MRN dará férias coletivas para parte de seus funcionários em janeiro

A Mineração Rio do Norte emitiu nesta quinta-feira, dia 30, um comunicado sobre férias coletivas de seus funcionários, veja:

FÉRIAS COLETIVAS

Mineração Rio do Norte informa que dará férias coletivas para parte de seus empregados, em janeiro – para empregado de turno, será no período de 01 a 15 e para o administrativo, no período de 03 a 17.

A decisão, comunicada junto ao sindicato que representa os profissionais que atuam na empresa, está vinculada à necessidade de adequação da produção e níveis de estoque à demanda do mercado e ao planejamento de embarques do 1º trimestre de 2022.

Fonte: Comunicação/MRN