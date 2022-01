Governo do Pará solicita vacinas para crianças entre 5 e 11 anos junto ao governo federal

O governador do Pará se antecipou e já solicitou ao Ministério da Saúde o envio imediato de doses de vacinas da Pfizer para a imunização de crianças entre cinco e onze anos de idade contra a Covid-19. O ofício é datado do dia 30 de dezembro e direcionado ao titular da pasta, Marcelo Queiroga.

"Para que o mais rápido possível o Ministério possa enviar as vacinas para as nossas crianças, levando em consideração a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que autoriza para que esta faixa etária possa ser imunizada, claro, sempre respeitando a decisão dos pais, mas priorizando, acima de tudo, a Ciência, a pesquisa, a análise técnica - e é assim que vamos continuar procedendo no nosso Estado", informou Helder Barbalho em vídeo gravado e publicado nas redes sociais ainda no dia 31 de dezembro.

Tão logo os imunizantes chegarem ao Pará os municípios poderão divulgar seus calendários de vacinação para crianças com idade entre cinco e onze anos de idade.

Sobre - A Anvisa aprovou em 16 de dezembro a indicação da vacina Comirnaty para imunização contra Covid-19 para a faixa etária, citada acima.

A autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e autorizado pela Anvisa.

A vacina para crianças tem dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos.

A formulação do imunizante será aplicada em duas doses de 0,2 ml (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses.

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. Para os maiores de 12 anos, a vacina, que será aplicada em doses de 0,3 ml, terá tampa na cor roxa.

A vacina também tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2ºC a 8ºC.

Fonte: Agência Pará