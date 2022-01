Conheça parte do acervo do Museu Integrado de Óbidos

O Museu Integrado de Óbidos foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1985 com objetivo de resgatar e preservar a memória e a história de Óbidos.

Museu Integrado de Óbidos, que faz parte da Associação Cultural Obidense – ACOB, que atualmente tem como presidente o jornalista Ronaldo Brasiliense, guarda parte da história e o patrimônio desta cidade, que já serviu como fonte de pesquisa para vários alunos e pesquisadores de universidades.

No vídeo seguinte, de autoria de Élison Araújo, mostra parte do acervo do Museu, como podem ver nas imagens:

