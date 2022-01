Em Óbidos, nível do Rio Amazonas supera marcas dos anos anteriores

Na última década as enchentes do Rio Amazonas vêm tirando o sossego da população ribeirinha que habita essa região há séculos. As enchentes nesses anos, foram bem acima do considerado normal pela população da região e especialistas, causando muitos transtornos às comunidades ribeirinhas. Aa maiores foram de 1953, 2009, 2012, 2014 e mais recentemente a de 2021.

Este ano as águas do Rio Amazonas voltaram a preocupar a população obidense e gestores públicos, pois as águas já começaram a subir e já estão acima das marcas dos anos anteriores e ainda estamos em janeiro. Segundo as anotações da Defesa Civil de Óbidos, em leitura realizada em 06/01/2022, o nível das águas está acima das medidas de 2021 em 1,90m. Está também acima da enchente de 2009, a maior de todas, 1,22m, na mesma data.

Registramos algumas imagens da frente da Cidade de Óbidos, que mostram o nível das águas do Rio Amazonas.

