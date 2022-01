Missa foi realizada em comemoração aos 10 anos da Diocese de Óbidos

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, a celebração da Santa Missa em comemoração aos 10 Anos da Diocese de Óbidos, a qual foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes auxiliado por outros frades, onde reuniu a comunidade católica para comemorar a data.

Missa comemorativa ao 10 anos da Diocese de Óbidos

Confira a história da Diocese de Óbidos

Uma Igreja Missionária no Coração da Amazônia.

Até o ano de 1957, a vasta zona fisiográfica do Baixo Amazonas, no Estado do Pará, formava uma única circunscrição eclesiástica a Prelazia de Santarém. Compenetrado dessa necessidade, Dom Lombardi, à época Núncio Apostólico do Brasil, dirigiu à Santa Sé o pedido de criação de uma nova Prelazia para a região. A Santa Sé ouvindo o parecer de Dom Floriano Loewenau, OFM, Bispo Prelado de Santarém, resolveram a questão, e em abril de 1957, por meio da Bula “Cum sit animorum”, o Papa Pio XII criou a Prelazia de Óbidos, desmembrada da Prelazia de Santarém, e 11 de outubro do mesmo ano nomeou Dom Floriano Loewenau como prelado da nova Prelazia de Óbidos.

A Prelazia de Óbidos foi constituída pelos municípios de Alenquer, Faro, Juruti, Oriximiná e Óbidos, os municípios de Curuá, Juruti Velho, Tabatinga-Juruti, Área Missionária Maria imaculada, em Porto Trombetas e Terra Santa foram criados posteriormente.

No dia 2 de fevereiro de 1958, realizou-se solenemente a instalação da Prelazia e a posse do primeiro Bispo Prelado, Dom Frei Floriano Loewenau, OFM. No dia 09 de novembro de 2011, o Papa Bento XVI anunciou a elevação da Prelazia de Óbidos, para a categoria de Diocese, ao mesmo tempo nomeou o primeiro Bispo Diocesano, Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM. No dia 21 de janeiro de 2012, foi oficializada a elevação da Prelazia de Óbidos à categoria de Diocese, na mesma solenidade, Dom Bernardo Johannes foi empossado como o primeiro Bispo Diocesano de Óbidos, em Missa Solene presidida no sábado dia 21 de janeiro de 2012, por Dom Lorenzo Baldisseri, então Núncio Apostólico, Representante do Papa Bento XVI no Brasil.

Recordamos os Bispos Prelados, Dom Floriano Loewenau, Dom Constantino Lüers e Dom Martinho Lammers, e do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Hoje lembramos os 10 anos da elevação da Diocese de Óbidos, são 10 anos de missão e evangelização no Coração da Amazônia.

Fotos da Missa...



Fonte: Diocese de Óbidos

Fotos de Odirlei Santos