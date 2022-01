Ação “Saúde na Praça” foi realizada em Óbidos

Aconteceu nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, uma ação na Praça de Sant´Ana denominada “Saúde na Praça”, do qual participou um grupo de pessoas, cujo objetivo das atividades foi proporcionar mais qualidade de vida, como também trazer mais saúde para as pessoas que participaram das atividades.

A “Academia de Saúde”, responsável pelas atividades, proporcionou a verificação de pressão dos participantes, assim como realizaram alongamento. Durante as atividades, os coordenadores entregaram folhetos educativos, houve também uma palestra com a nutricionista Suene Andrade e meditação com Carla Sabrina.

A ação foi coordenada por Celciane Gama Costa e Tayane Kelly, da qual participaram cerca de 15 pessoas.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade