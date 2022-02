Em Óbidos, presidente da CEF, Pedro Guimarães, inaugura Unidade Móvel da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, esteve em Óbidos neste sábado, dia 12, o qual inauguração da Unidade Móvel da Caixa, denominada Samaúma, que deve permanecer no município para atendimentos por dois meses.

Guimarães também anunciou a criação de 30 novas unidades da Caixa no Pará, sendo que uma delas será em Óbidos, 27 no Maranhão e 15 no Amazonas. Em todo Brasil, serão criadas 300 agências da Caixa, sendo que “80% da agencias estarão nas regiões mais carentes”, informou Guimarães.

“Eu já tinha vindo a Santarém mais ainda não tinha vindo a Óbidos, agora estou aqui e fiquei surpreso e gostei muito. Nós vamos acelerar a abertura da agência da Caixa em Óbidos e esse caminhão vai ficar aqui pelo menos por dois meses”, comentou Guimarães.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, também falou da instalação de uma agência da Caixa em Óbidos, o qual comentou: “É um marco histórico, principalmente com a presença presidente da Caixa Econômica Federal em nossa cidade. Pra nós é uma honra, uma grande satisfação e tenho certeza que o empresariado e população podem esperar que tudo aquilo que a gente espera dos serviços da Caixa, serão prestado aqui”.

“É um momento muito importante para nós, graças a Deus Óbidos está alavancando a cada dia que passa e estou muito feliz pela instalação de uma Agência da CEF aqui, pois é muito importante pra nós empresários e a população. Estamos tendo o privilégio de ter o presidente da Caixa em nossa cidade e futuramente será implantada a agência da Caixa em nossa cidade, isso é histórico”, comentou Jane Santos presidente da Associação Comercial de Óbidos.

Pedro Guimarães acompanhado do Prefeito, Jaime Silva, com várias autoridades presentes, realizaram a inauguração do Caminhão da Caixa nº 10, denominado Sumaúma, que iniciará os atendimentos a partir desta segunda-feira, dia 14, na Praça da Cultura.

Expansão da Caixa

Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4.200 agências. Além disso, a CAIXA possui 788 postos de atendimento, 8,8 mil correspondentes bancários CAIXA Aqui, 13 mil unidades lotéricas, duas agências-barco e 12 agências-caminhão, o que somará 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão.

www.obidos.net.br – Fotos e Vander N Andrade