Em Óbidos, alunos da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas presenciais

Iniciou nesta segunda-feira, dia 14, as aulas presenciais para os alunos da Rede Municipal de Ensino, sendo que a volta às aulas está sendo efetivada para algumas turmas, obedecendo todo os cuidados sanitários por conta da pandemia, que em Óbidos, ainda está muito forte, com tendência de queda nos casos positivos de covid-19.

Na Escola São Francisco, hoje (14), as aulas iniciaram para os alunos do 6º Ano; na terça-feira, 15, voltarão os alunos do sétimo ano; na quarta-feira, dia 16, será a vez dos alunos do 8º Ano e na quinta-feira, dia 17, serão os alunos do 9º Ano. A diretora atual da escola é a professora Bárbara Aquino, que juntamente com o corpo técnico e professores, receberam os alunos na quadra da escola. e explicaram a metodologia da volta às aulas.

Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4774-em-obidos-alunos-da-rede-municipal-de-ensino-voltam-as-aulas-presenciais#sigProIde794670353 View the embedded image gallery online at:

Escola

_

São

_

Francisco

Na escola José Veríssimo, que tem como diretora a Professora Paula Savino, as aulas votarão presencialmente inicialmente para as turmas 1º Ano e 2º Ano, nos próximos dias as demais turmas.

Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4774-em-obidos-alunos-da-rede-municipal-de-ensino-voltam-as-aulas-presenciais#sigProIdf7beec7a27 View the embedded image gallery online at:

Escola

_

José

_

Veríssimo

Registramos algumas imagens dos alunos nessas escolas, que foram recepcionados pelo corpo docente e técnico, os quais estão orientando os alunos para os cuidados sanitários necessário para volta às aulas com segurança, iniciando assim o ano letivo de 2022.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade