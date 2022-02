NATUREZA PRÓDIGA, texto de Otávio Figueira sobre o Laguinho Pauxis, Óbidos

Em se tratando da minha cidade, sempre os meus escritos espelham, inexoravelmente, a beleza, geografia, relevo, localização, enfim, tudo o que temos, principalmente por obra do universo e que outras cidades vizinhas, a meu sentir, não foram contempladas.

É evidente, porém, que estuga em meu coração pauxiara a esperança de dias melhores com a união, colaboração, compreensão, cobrança civilizada, críticas construtivas, tudo em prol do desenvolvimento da nossa cidade e seu povo.

Com efeito, temos um cartão postal que nos orgulha chamado Laguinho que necessita urgentemente ser revitalizado com serviços básicos, a fim de não entrar no rol do "já teve", pelo assoreamento, sujeira, por exemplo.

Por outro lado, pelo que se observa, sua "orla" está servindo para atracação de pequenos barcos oriundos do interior do município sem as mínimas condições de segurança para os passageiros.

Convém lembrar o quão importante que cada cidadão faça à sua parte, inclusive colaborando com o setor público até mesmo na manutenção do ambiente.

Portanto, não podemos nos dar o luxo de desprezarmos um presente do meio ambiente, ainda mais na afluência do rio Amazonas com a Serra da Escama, pois a Natureza é pródiga tanto na concessão como também na subtração. Aí, convenhamos, não tem retorno.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4785-natureza-prodiga-texto-de-otavio-figueira-sobre-o-laguinho-pauxis-obidos#sigProIddae04ce5bd View the embedded image gallery online at:

Fotos de Otávio Figueira