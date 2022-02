3ª Vara de Violência Doméstica Contra Mulher é destaque por sua eficiência Judiciária

TJPa homenageia a unidade judiciária da qual o magistrado Otávio Albuquerque é titular, pela alta produtividade e eficiência Judiciária.

O magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa, Otávio dos Santos Albuquerque, Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, foi reconhecido pelo TJPa pelo 3º ano consecutivo, pelo cumprimento das metas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e TJPa, assim como a sua unidade judiciária por “Alta Produtividade”, com o percentual de 96,89 % no Índice de Eficiência Judiciária - IEJud.

Sobre a homenagem Dr. Otávio Albuquerque agradeceu o empenho de sua equipe: “Agradeço ao empenho, dedicação e comprometimento da equipe de servidores da 3ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Capital, que em muito contribuiram para atingir tais metas em prol das mulheres vítimas da violência doméstica.”

O Juiz Otávio Albuquerque também comentou: “Agora é focar pra chegar, ainda em fevereiro ou março, a marca inédita de 100% de eficiência, índice que mede a produtividade do juiz, produtividade dos servidores, não possuir processos com mais de 100 dias paralisados, proceder arquivamento de processos e dar cumprimento às metas 1 e 2 do CNJ (vazão em maior número de processo do que é distribuído e julgar 80 % dos processos que foram distribuídos até 2018)”

Otávio Albuquerque

O Magistrado Dr. Otávio Albuquerque é obidense, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará (1987). Atualmente é Juiz de Direito - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal, Processo Penal e Processo Civil. Exerceu suas atividades nas comarcas de Novo Progresso, Faro, Rurópolis, Conceição do Araguaia, Marabá, Bragança, Ananindeua e atualmente em Belém. Respondeu, ainda, temporariamente pelas comarcas de Óbidos, Santarém e Itaituba.

