IFPA – Campus Óbidos terá curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O IFPA – Campus Óbidos informou em sua página nesta terça-feira, dia 22, que o resultado da chamada regular do SISU 2022 já está disponível no site sisu.mec.gov.br, sendo que 38 alunos foram selecionados para o primeiro curso superior do Campus, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o qual iniciará partir do 2º semestre de 2022.

Os selecionados devem se dirigir ao IFPA Campus Óbidos, no período de 23 de fevereiro a 8 de março para realizar a habilitação de matrícula.

Aos que não foram classificados, mas ainda almejam uma vaga, o prazo para manifestação de interesse na segunda chamada irá de 22 de fevereiro a 8 de março.

Mais informações em: https://prosel.ifpa.edu.br/sisu-2022

CLIQUE AQUI PARA VER OS APROVADOS

Fonte: IFPA - Campus Óbidos