Estado anuncia implantação de Ensino Superior nos 144 municípios do Pará

Prioridade será para as cidades onde não há polos universitários, promovendo redução do déficit do Ensino Superior em todo o Pará

O Governador do Estado anuncia oficialmente nesta segunda-feira, dia 07, em evento no Teatro Maria Sylvia Nunes, Belém do Pará, a chamada 2023 do programa estadual, que traz como grande novidade a universalização da oferta de cursos superiores nos 144 municípios do Pará.

O "Forma Pará", iniciativa do Governo do Pará criada em 2019, atualmente presente em 80 municípios, chega à cobertura completa do Estado com maioria de vagas oferecidas pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), e ainda com o status de maior programa de Ensino Superior do país, além de pioneiro no formato presencial que garante formação baseada em cursos voltados especificamente para a vocação econômica de cada região de integração.

A partir do anúncio, o programa estadual também passa a disponibilizar especializações abrangendo diferentes áreas do conhecimento, para diferentes públicos - quilombolas e indígenas, por exemplo. Os editais para essas modalidades, autorizados a partir da publicação da lei que transformou a iniciativa em programa estadual, serão lançados também nessa ocasião.

"Nós vamos lançar um novo edital que nos enche de orgulho, porque vamos poder dizer que teremos Ensino Superior nos 144 municípios. Nós seremos o primeiro Estado do Brasil que vai ter qualificação desse tipo. Isso é um legado que não tem preço, porque nós vamos garantir mão-de-obra qualificada aos nossos jovens. Esse é um legado para as próximas gerações", avalia o governador Helder Barbalho.

Por todo o Pará

A execução do programa, que conta com a parceria de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, e prefeituras, fica a cargo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). Recentemente, com o lançamento do edital de credenciamento de IES particulares, o Forma deu mais um passo para aumentar a oferta de vagas e cursos.

"O foco é a redução do déficit do Ensino Superior em todo o Pará, principalmente nos municípios onde não há a oferta de cursos, onde não há polos universitários. O Governo do Estado garante o financiamento, principalmente de bacharelados, para possibilitar que jovens e adultos tenham acesso à faculdade rumo a uma ascensão profissional e pessoal. São três anos de programa, mais de 80 municípios alcançados, e mais de cem turmas formadas em todas as áreas do conhecimento", explica o titular da pasta, Carlos Maneschy.

O gestor confirma que foi uma determinação do próprio governador Helder Barbalho a expansão da cobertura do programa rumo aos 144 municípios. "Abriremos processo seletivo para pelo menos um curso de graduação nos mais de 60 municípios que ainda não tinham sido alcançados pelo Forma Pará. Estamos falando de um processo de inclusão social, de dar possibilidade a quem não tem como sair da sua cidade para estudar, isso é a universalização do programa", detalha Maneschy.

Fonte: Agência Pará