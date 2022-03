I Seminário de Verticalização da Cultura da Mandioca foi realizado em Santarém

Cadeia produtiva da mandioca ganha eficiência, tecnologia e movimenta economia na região Oeste do Pará.

O fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca na região Oeste do Pará foi tema de discussão, nesta quarta-feira, 9, do “I Seminário de Verticalização da Cultura da Mandioca na região do Baixo Amazonas” e “II Encontro entre os Agentes Municipais de Inovação”, realizado no Museu de Ciências da Amazônia (Muca) em Belterra.

O evento, idealizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria Regional de Governo do Polo Oeste e do Programa Desenvolve Pará, contou com a participação de órgãos públicos e privados, instituições de pesquisas, acadêmicos e produtores rurais.

Durante o evento, foram apresentados temas sobre o aumento da produtividade por mudas com qualidade genética e fitossanitária via micropropagação; as formas de agregação de valor pela utilização de resíduos na produção de ração e biofertilizantes; a padronização do produto in natura e oportunidades de comercialização, assim como a verticalização de produtos da cadeia produtiva da mandioca.

Mudas de mandioca geneticamente alteradas foram apresentadas à comunidade.

“Esse encontro foi idealizado pensando na retomada da cadeia produtiva da mandioca na região. Para isso, trouxemos vários atores que na oportunidade expuseram seus projetos, com objetivo de integrar e aprimorar ações estratégicas cogitando no crescimento econômico, dentre as quais está a verticalização da mandioca”, disse o servidor da Secretaria Regional de Governo do Pará, Vander Oliveira.

O secretário de Agricultura e Pesca de Santarém, Bruno Costa, esteve no ato representando o prefeito, Nélio Aguiar. Na ocasião, relatou que a união entre diferentes atores - setor público, instituições de fomento à pesquisa, da assistência técnica, produtores rurais, iniciativa privada e instituições de ensino, está sendo importante para o crescimento da produtividade agrícola na região.

“Um encontro importante que oportunizou aos produtores rurais o acesso a novas práticas e tecnologia às suas culturas, a fim de fortalecer esse importante setor da cadeia produtiva paraense. Queremos estimular a agricultura familiar, gerando emprego e renda de maneira sustentável”, argumentou.

Entre os projetos apresentados, o Programa ‘Maniva Tapajós’, que há sete anos é coordenado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e desenvolvido na região através de parcerias com instituições públicas e privadas.

Um problema antigo, ocasionando doença nas lavouras de mandioca da região, a fusariose (podridão da raiz da mandioca), que resultou em perdas consideráveis da produção de mandioca por produtores da região foi o ponto de partida para a pesquisa e criação do projeto.

A expansão de anos de estudo originou a criação do Laboratório de Micropropagação de Plantas e de Genética da Interação. Desde a fundação, o programa vem contabilizando resultados positivos em todas as etapas concluídas.

“O nosso sentimento é de gratidão pela união de vários parceiros, tanto da pesquisa, extensão, gestão e privado que procuraram resolver um problema que vinha afetando os produtores da região, fazendo alavancar a cadeia produtiva na região. Queremos garantir, geneticamente, que os componentes entregues aos produtores para o cultivo estejam livres de patógenos”, concluiu Costa.

Fonte: Comunicação/PMS