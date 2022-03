Cosanpa oferece descontos para clientes em débito na "Semana do Consumidor"

Inadimplentes podem obter abatimentos de até 90% sobre as multas e juros, no período de 14 até 18 de março. Clientes também podem fazer o cadastro para o programa "Água Pará".

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) estará presente na "Semana do Consumidor 2022" organizada pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/PA), no período de 14 até 18 de março, garantindo a oferta de descontos para quem está em débito com a Companhia.

É uma oportunidade para quem quer deixar a conta em dia, quando os clientes poderão obter descontos de 70 a 90% sobre as multas e juros, sendo que para pagamentos à vista será dado mais 20% de desconto. Há também a opção de parcelar os débitos, dando uma parcela mínima de 30% do valor da dívida e podendo dividir o valor pendente em até 24 vezes.

Além da opção de regularizar a situação com a Cosanpa, também há a chance de fazer o cadastro para o programa "Água Pará". Para se cadastrar no programa é necessário levar documentos originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa (se já for cliente), comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

Fonte: Agência Pará