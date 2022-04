ENCHENTE 2022: Águas do Rio Amazonas começam a invadir ruas de Óbidos

A enchente do Rio Amazonas deste ano (2022) começou a invadir algumas ruas de Óbidos, no oeste do Pará. A expectativa da população obidense é que a enchente deste ano seja grande, superior a de 2021 que alagou as ruas mais baixas da cidade e atingiu a população ribeirinha do município.

Conforme boletim da Defesa Civil de Óbidos, aponta que o nível das águas nesta segunda-feira, dia 04, está em 7,40m, acima 4cm da enchente de 2021 (7,66m), a segunda maior dos últimos anos.

FOTOS...



Ruas_do_Centro Comercial

Registramos algumas imagens nesta segunda-feira, dia 04, que mostram que as águas já estão infiltrando nas ruas que margeiam o Rio Amazonas, na altura do Mercado Municipal de Óbidos e as ruas próximas ao Laguinho Pauxis.

O nível da enchente deste ano está acima da enchente de 2021, entretanto, abaixo 6cm, da grande enchente que atingiu o município de Óbidos no ano de 2009 (7,76m), no mesmo período, e causaram muitos transtornos na região do oeste do Pará.



Ruas_proximas a Escola José Tostes

Geralmente as águas das maiores enchentes em Óbidos chegaram ao pico no final de maio, portanto a expectativa da população é que as águas continuem subindo, haja vista que ainda estamos em abril, mas que não causem maiores transtornos.

Por conta da enchente, os barcos que fazem as viagens de Óbidos-Santarém-Óbidos, estão encostado em porto no Bairro da Cidade Nova, Laguinho Pauxis.

Boletim da Enchente 2022

www.obidos.com.br - Fotos de Vander N Andrade